– Det er et sterkt marked i alle våre fire forretningsområder. Vi har ennå ikke blitt truffet av usikkerheten mange snakker om. Men vi, som alle andre selskaper, lever med denne geopolitiske usikkerheten, økte energikostnader og inflasjon. Vi har en veldig balansert portefølje i den ordrereserven som ligger der og vi er på en ganske stødig kurs slik vi ser det akkurat nå, sier hun.

Rekordhøy ordrereserve

Selv om det er variasjoner, opplever Multiconsult et stort trykk i de fleste delene av selskapet ifølge konsernsjefen. Netto omsetning for andre kvartal ble 1,05 milliarder kroner, noe som er 6,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Netto omsetning for første halvår er 2,19 milliarder kroner, noe som er 11,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 3.521 millioner kroner, sammenlignet med 3.513 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2021. Ordreinngangen i løpet av andre kvartal 2022 var på 1.224 millioner kroner, mot 1.080 millioner kroner i samme periode året før.

– Ordrereserven holder seg stabil, men jeg vil minne om at det er en rekordhøy ordrereserve. Vi ser også at den i større grad enn tidligere inneholder det vi definerer som grønne prosjekter innenfor bærekraft, særlig innenfor energi og industri, sier Bergly.

FJERDE STØRSTE AKSJONÆR: Investor Egil Stenshagen. Foto: Iván Kverme

Gode markedsutsikter

Multiconsult var et sorgens kapittel på børs fra 2016 til 2020, og aksjen falt fra 110 til 40 kroner på det laveste, drevet av en rekke operasjonelle utfordringer. Etter coronabunnen på 40 kroner i mars 2020 hadde aksjen rakettfart på Oslo Børs og i september i fjor sto aksjekursen i nær 200 kroner, en oppgang på hele 400 prosent.

Siden den tid har aksjekursen falt 30 prosent og onsdag formiddag handles aksjen til 136 kroner. Blant de største aksjonærene finner man Egil Stenshagen, Platekompaniet-gründer Egil Dahl og Aasulv Tveitereid.

Arctic Securities noterer etter onsdagens kvartalsrapport at det overordnede markedet for Multiconsult fortsetter å se sterkt ut for alle virksomhetsområder. «Vi venter økt etterspørsel etter fornybar energi-prosjekter grunnet økt etterspørsel etter energi og økte energipriser», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 190 kroner pr. aksje, noe som impliserer en oppside på 40 prosent til onsdagens aksjekurs.

Multiconsult (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Netto omsetning 1.048 987 Driftsresultat 73 115 Resultat før skatt 74 104

