Bane Nor deler ut milliardkontrakter

Bane Nor har i forbindelse med InterCity-utbyggingen på Østlandet delt ut to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg, melder det statlige jernbaneselskapet.

Etter planen vil dobbeltsporene være klare for bruk ved utgangen av 2024, som ifølge Bane Nor vil gi en dobling av kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg.

Det åpner også for at ruten Oslo–Tønsberg kan betjenes med to tog i timen hver vei.

Nær 2 mrd. til Veidekke

Den ene er gitt til Veidekke Entreprenør og omfatter en seks kilometer lang dobbeltsporet bergtunnel gjennom Strømsåsen og en 1,6-kilometers dagsone i Skoger sør for Drammen.

Denne kontrakten har en verdi på 1,96 milliarder kroner.

Over 3 mrd. til italienere

Den andre kontrakten er gitt til et joint venture mellom de italienske selskapene Salini Impregilo og Impresa Pizzarotti.

Denne gjelder grunnarbeider for 13,6 kilometer med dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg, og inkluderer også to broer, tre tunneler og ny Skoppum stasjon.

Verdien av denne kontrakten er 3,66 milliarder kroner.

TDN Direkt omtalte Veidekke-kontrakten tidligere fredag.