Norwegian i avtale med JetBlue

Partnerskapet vil gjøre det mulig for kundene å kombinere lavpris i en enkelt booking mellom USA og Europa, heter det i børsmeldingen.

Kundene vil også ha muligheten til å booke sammenhengende flyreiser på begge selskapenes nettsider, og det hele vil bli lansert tidlig neste sommer.

Glad Norwegian-sjef

- Vi er veldig glade for å samarbeide med JetBlue, da dette vil gjøre internasjonale reiser enda jevnere og mer tilgjengelige for våre kunder, sier fungerende adm. dir. og finansdirektør Geir Karlsen.

Han legger til at JetBlue er det største flyselskapet ved flere av Norwegians viktigste flyplasser inn til USA, nærmere bestemt New York JFK, Boston og Fort Lauderdale, og at dette partnerskapet vil skape en mengde nye ruteforbindelser for kunder på begge sider av Atlanterhavet.

- Partnerskapet vil gi reisende i hele USA og Karibia rimeligere priser til Europa og europeiske reisende tilgang til et bredt spekter av destinasjoner over hele USA og Karibia. Og ikke minst vil det tilby sømløse forbindelser med to av de mest tildelte lavprisflyselskapene i verden, sier Geir Karlsen i børsmeldingen.



Partnerskapet vil også koble mer enn 60 amerikanske og nesten 40 karibiske og latinamerikanske byer til Norwegians nettverk, via flyplasser i New York-JFK, Boston og Fort Lauderdale, heter det videre.

Norwegian tilbyr i dag mer enn 20 direkte ruter til Europa fra disse tre flyplassene.

Samarbeidet innebærer at flyreiser kan reserveres i løpet av første halvår 2020 gjennom begge flyselskapenes nettsteder og reisebyråer som bruker GDS-reservasjonssystemet. De reisende kan også sjekke bagasjen gjennom til det endelige målet.

Kjos snakket om det

Norwegian signaliserte allerede for to år siden at det ønsket å samarbeide med det amerikanske flyselskapet JetBlue Airways om booking på langdistanseruter.

- Det er et par selskaper vi synes er veldig gode og som vi ønsker å samarbeide med. JetBlue er et veldig bra selskap som er høyst relevant for oss å se på, sa konsernsjef i Norwegian, Bjørn Kjos, til Reuters under en konferanse den gangen.

Norwegian stiger 6,4 prosent til 35,80 kroner på Oslo Børs.

Dette er JetBlue

Flyselskapet JetBlue opplyser selv at det har 1.000 daglige flyvninger, 22.000 medarbeidere, 42 millioner passasjerer årlig og opererer tilsammen 254 fly.

Av disse er det 130 Airbus A320, 64 Airbus A321 og 60 Embraer E190. Og ingen Boeing!

JetBlue er opp 0,5 prosent til 17,06 dollar i førhandelen torsdag.