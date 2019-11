Nel: Den største boblen på Oslo Børs eller en het oppkjøpskandidat?

For investorer som har investert i Nel de siste tre årene har anledningene for champagne vært langt flere enn de hvor gravøl er å foretrekke. Siden starten på 2017 er aksjen opp over 300 prosent.

Hydrogenselskapet er en av mange aktører som jobber for å få til det grønne skiftet. Gjennom sitt samarbeid med den amerikanske lastebilprodusenten Nikola Motor, har selskapet allerede på plass en avtale som på sikt kan gjøre tungtransporten renere.

Avtalen med Nikola gjorde at NEL i fjor sommer besluttet å tidoble produksjonskapasiteten av elektrolysører, som brukes til å produsere hydrogen, på Notodden. Ett år senere ble ekspansjonsplanene flyttet fra Notodden til Herøya.

Begrunnelsen for å flytte viser seg å være at en tidobling av produksjonskapasiteten kanskje ikke er nok.

Med hydrogen som en mulig langsiktig løsning innen langtransport, men også for skipsfart, er det ikke utenkelig at Nel vil være et engasjerende selskap også fremover.

Redkordomsetning

I tredje kvartal hadde NEL rekordhøye inntekter på 149 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapets kostnader var imidlertid langt høyere, slik at driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på minus 29 millioner.

Sammenlignet med hva konsensus lå inne med, overrasket hygdrogenselskapet positivt på topplinjen, men lønnsomheten generelt var omtrent som ventet.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 575 millioner kroner, som også er rekordhøyt.

Ifølge Norne Securities estimater, skal Nel virkelig begynne å tjene penger fra 2022. Da ser meglerhuset for seg nærmere 2,8 milliarder kroner på topplinjen og om lag 400 millioner kroner på bunn.

«Større boble finnes ikke på Oslo Børs»

Nel har aldri tjent penger, og det forventes heller ikke at så vil skje de neste to årene. Derfor stiller noen seg spørsmålet om aksjen kan forsvare dagens markedsverdi. DN-kommentator Thor Christian Jensen skrev følgende på Twitter denne uken.

«NEL fikk en all-time high omsetning på 149 mill i Q3. Annualisert blir det 596 mill. Selskapet har aldri tjent penger så P/E funker dårlig. Vi må ty til tullemultiplen Price/Sales, som med en mcap på 10,2 mrd gir en P/S på 17. Større boble finnes ikke på Oslo Børs.»

Aksjemarkedet har med særdeleshet en tendens til å diskontere fremtidige kontantstrømmen og ikke historiske. Analysesjef i Norne Securities, Karl Johan Molnes, mener Nikola-avtalen alene har en nåverdi på om lag én milliard dollar. På spørsmål om hva han tenker om Jensens utsagn svarer Norne-analytikeren følgende.

«Tror ikke de tyske selskapene med felleskonto hos Clearstream, som har akkumulert aksjer i Nel hver dag de siste 18 månedene, er enig i det. Nå eier de 31 prosent og de fortsetter å marsjere mot majoritet i Nel med økninger på 0,2 prosent per uke uten at noen ser ut til å stoppe de.»

Nytter ikke med batteribiler

Transportindustrien omstilles nå fra diesel og bensin til elektriske kjøretøy. Molnes uttrykker overfor Finansavisen at en del av endringen vil kunne dekkes av batteri-elektriske kjøretøy, men ikke alt fordi det ikke er kapasitet nok, verken ladeinfrastruktur eller nettilgang, for at alle skal kunne lade samtidig.

Analysesjefen tror at det store skiftet vil skje til hydrogen-elektriske kjøretøy. Først til tunge kjøretøy i industriland som Tyskland, Sveits, Kina og USA simpelthen fordi de må.

«Småbiler som kjører slalom mellom fartsdumpene i Norge kan gå på batteri. Dersom du bor i München og er vant med å kjøre 1000 kilometer til Hamburg på under 6 timer så nytter det ikke med batteribiler. Tesla er fantastiske biler, men er foreløpig mest en bil for pendling og ikke for langkjøring», sier den Bergen-baserte analysesjefen.

En het oppkjøpskandidat

Norne Securities verdsetter Nel til 11,95 kroner per aksje, tilsvarende om lag 14,6 milliarder kroner. Molnes & co tror at riktig pris på hydrogenselskapet er nesten 50 prosent høyere enn det Jensen mener er den største boblen-prisingen på Oslo Børs. Norne-analytikeren fremhever at Nel er den fremste leverandøren i bransjen.

«Nel er det eneste selskapet i verden som har erfaring med produksjon av utstyr og drift for storskalaproduksjon av hydrogen. Selskapet som var nærmest Nel var kanadiske Hydrogenics som tidligere i år ble kjøpt opp av den største uavhengige dieselmotor-produsenten i verden, amerikanske Cummins.»

At det er tyskere som skjuler seg bak nominee-kontoen til Clearstream er kanskje ikke en stor overraskelse. De store bilprodusentene, med Daimler, BMW og Volkswagen i spissen, er i en omstillingsfase – bort fra fossilt – til mer klimanøytrale alternativer. Det medfører også at underleverandørene må omstille seg og investere både i batteriproduksjon og utstyr som kan produsere grønn hydrogen fra vind og sol. Molnes er tydelig på at det ikke er private investorer som skjuler seg bak Clearstream.

«Tror også at det snart er på tide at vi slutter å tulle med at dette er private investorer. Det er ingenting i handelsmønsteret her som indikerer at dette er private investorer. Det ser mye mer ut som om noen som har så mye penger at de ikke vet hva det er. Den store økningen i aksjer etter smellet i Sandvika var den beste indikasjonen», sier analysesjefen.

Molnes tror tyskerne posisjonerer seg for et mulig oppkjøp.

«De tyske investorene som kjøper hver dag gjør det i alle fall for å vise andre at de ikke er interessert i at Nel skal bli tatt over av andre selskaper uten at de har et ord med i laget. Det som kan trigge et oppkjøp er om Nel begynner å flørte med typiske kinesiske joint ventures hvor de får en kontrakt mot at kineserne kjøper 20 prosent av aksjene. Om det forslaget kommer på bordet vil det øke sannsynligheten for et take-over tilbud fra Tyskland», avslutter Molnes.