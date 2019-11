Eurostar-sjefen spår togboom i fremtiden

Hurtigtogselskapet Eurostar fyller 25 år i år, og vokser stadig.

– Vi er ikke i nærheten av de tallene vi kan få i fremtiden, sier Eurostar-sjef Mike Cooper. For et år siden åpnet de sin direktelinje mellom London og Amsterdam, og etter bare et år har de rundt 10 prosent av markedet. De har også strekninger mellom London og Brussel, og London og Paris.

– Kundene stemmer med føttene sine. De foretrekker å komme fra sentrum til sentrum med et mer miljøvennlig alternativ, forteller Cooper til Bloomberg.

Se mer i videoen over.