Euronav: Inngått avtale om kjøp av to Suezmax-tankere

Euronav har sammen med Ridgebury Tankers og Tufton Oceanic inngått avtale om kjøp av to suezmax-tankere, i følge TDN Direkt.

De to skipene er kjøpt for et totalvederlag på 40,6 millioner dollar, med levering til vinterspotmarkedet i overgangen 2019 til 2020.

Euronav vil stille med finansiering for joint venturet, i følge nyhetsbyrået.

«Denne opportunistiske forpliktelsen reflekterer styrken av Euronavs balanse og selskapets fleksibilitet til å respondere raskt på et sterkere marked. Disse to fartøyene er godt posisjonerte til å høste av det Euronav og våre partnere mener er en tidlig fase av vedvarende høye fraktrater», skriver Euronav i en melding.