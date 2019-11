Fjord1 varsler forsinkelser i fergeleveranser

For første gang varsler fergerederiet Fjord1 om forsinkelser i sitt enorme byggeprogram. Konsernsjef Dagfinn Neteland er likevel ikke veldig bekymret, og Fjord1-aksjen steg 0,6 prosent på Oslo Børs onsdag. – Vi har litt forsinkelser på Tyrkia-leveransene våre og så har vi litt forsinkelser på Havyard-leveransen. Det er ingen dramatikk i det, for vi har veldig gode overgangsordninger i kontraktene våre. Det er noen få måneder med forsinkelser som vi føler at vi har god kontroll på, sier han til Finansavisen.