Vy-sjefen går av

Det melder NRK. Han blir sittende inntil en ny konsernsjef er på plass. Isaksen har vært sjef i NSB og etter hvert Vy siden 2011.

– Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier styreleder Dag Mejdell i en pressemelding.



Styret i Vy har satt ned et eget ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef.

– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det, sier Isaksen.