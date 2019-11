Regjeringen vil kjøpe 30 nye lokaltog for 4,2 milliarder

– Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår nå å kjøpe 30 nye lokaltog, og de fleste av disse skal erstatte de eldste togene på Østfoldbanen.

De nye lokaltogene kommer til å ha plass til flere passasjerer og bidra til at toget kommer og går når de skal, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

I anbudet vil Norske tog AS, som skal gjennomføre kjøpet, be om opsjon på kjøp av ytterligere 170 lokaltog, slik at slik at kontrakten med vinnende togprodusent ved behov kan benyttes til å skaffe lokaltog i lang tid fremover.

Det er lokaltogene av type 69, bygd mellom 1970 og 1993, som blir erstattet i første omgang. Disse togene trafikkerer i dag strekningen Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerer per togsett, mens de nye togene vil ha en kapasitet på opp mot 850 personer.

Norske tog sier de planlegger at kontrakten skal være inngått rundt årsskiftet 2020/2021.

De første nye togsettene kan bli satt i drift fra desember 2023.