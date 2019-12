HAR NOK Å GJØRE: Havila Kystrutens styreleder Per Sævik har travle dager med å forsøke å sikre at selskapet får levert de to siste nybyggene av i alt fire etter at det spanske Barreras-verftet kansellerte sin del av kontrakten. Nå jakter han på et nytt verft og på erstatningsskip. Foto: Siv-Elin Nærø