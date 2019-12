Norled beholder Sunnmøre

Ferge- og hurtigbåtrederiet Norled vinner konkurransen om å drifte fergesamband på Ytre Sunnmøre fra 2021. Det er tredje gang selskapet sikrer seg dette oppdraget, som nå har en ramme på mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner fordelt over en periode på 11 år.

Selskapet fikk fredag beskjed fra Møre og Romsdal fylkeskommune at det er tildelt kontrakt for fergesambandene Volda-Lauvstad, Årvik-Koparnes og Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya.

Norled fikk transportoppdraget i konkurranse med tre andre rederier. Avtalen for Ytre Sunnmøre vil gjelde fra 1. januar 2021 til 31. desember 2031.

– Jeg er svært glad for at vi ligger an til å vinne dette sambandet og for den fornyede tilliten vi er vist, sier viseadm. direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Karensperioden for tildeling er satt til 21 dager. Kontrakten skal signeres etter utløpet av den.

Nye eiere

I mai solgte Det Stavangerske Dampskibsselskab Norled til to investeringsfond. De nye eierne er det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

Det var DSD som selv tok initiativ til prosessen og gikk i markedet og ba om bud på Norled.

Norled har 87 fartøyer og over 1.000 ansatte, omsatte for nesten 2,4 milliarder kroner i fjor og økte resultatet før skatt fra 110 millioner kroner til 228 millioner kroner.

Rederiet frakter vel 17 millioner passasjerer og 9 millioner biler årlig basert på lange avtaler med samferdselsmyndighetene.