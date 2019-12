Morgan Stanley ser både gull og gråstein for Tesla: – Vi er ikke bullish

Den verdensledende investeringsbanken Morgan Stanley ser muligheter for både gull og gråstein for Tesla-aksjen i tiden fremover.

I en oppdatering torsdag heves verdsettelsen i et bull-scenario fra 440 til 500 dollar pr. aksje, ifølge CNBC. I et bear-scenario ser ikke Morgan Stanley en høyere verdi enn 10 dollar pr. Tesla-aksje.

Det sannsynlighetsvektede kursmålet, investeringsbankens base-case, holdes uendret på 250 dollar. Hold-anbefalingen opprettholdes, skriver nyhetsbyrået.

Tesla handles til om lag 336 dollar pr. aksje fredag kveld norsk tid, noe som priser selskapets egenkapital til snaue 61 milliarder dollar.

«Vi er ikke bullish»

For i et scenario der Tesla selger og leverer 100.000 Cybertrucks, til en pris på 50.000 dollar, innen utgangen av 2024, og med en produksjon fra selskapets gigantiske produksjonsanlegg i Kina på om lag 450.000 biler i året innen 2024/2025, ser Morgan Stanley en oppside i Tesla-aksjen på nærmere 50 prosent.

Analytiker Adams Jonas var blant de første tallknuserne som virkelig var positiv til Tesla og el-biler generelt.

«For å presisere: Vi er ikke bullish på Tesla langsiktig, særlig fordi vi tror Tesla mer og mer vil bli oppfattet som en vanlig bil- og bildelprodusent av markedet. Vi er forberedt på en potensiell oppgang i sentimentet i første halvår 2020, men vi stiller spørsmål ved om det vil vedvare», skriver Jones i analysen, ifølge CNBC.

Jones har over lengre tid vært bekymret for at Model Y vil kannibalisere Model 3.

«Vi er fortsatt av den oppfatning at Tesla er fundamentalt overpriset, men potensielt strategisk underpriset», skal Jones ha skrevet i en oppdatering i sommer, ifølge CNBC.