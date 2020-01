Ifs Viking-oppkjøp godkjent

Konkurransetilsynet både i Norge og Sverige har godkjent at forsikringselskapet If kjøper opp Viking Redningstjeneste.

Med godkjenningen i boks venter If at transaksjonen av alle gjennomføres 14. januar.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag kveld.

I slutten av November ble det kjent at If ønsket å kjøpe opp alle aksjene i Viking fra det nederlandske oppkjøpsfondet AAC Capital og britiske ICG Capital for 325 kroner.

«Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Viking i mange år. Det skjer enorme endringer i bilbransjen og rundt bilhold, og denne avtalen sikrer at vi kan videreutvikle og lage nye løsninger til våre kunder. Derfor mener vi If og Viking er en veldig spennende match», uttalte konsernsjef Morten Thorsrud i If til Finansavisen i november.