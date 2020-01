Tyskland ruster opp jernbanen for 600 milliarder kroner

Oppgraderingen, som ble kunngjort tirsdag, vil koste 62 milliarder euro, eller drøyt 600 milliarder kroner.

– Vi har akkurat undertegnet den viktigste moderniseringen noensinne for jernbanen i Tyskland, sa transportminister Andreas Scheuer, som la til at dette er jernbanens tiår.

I tillegg til midlene som staten stiller til rådighet, vil togoperatøren Deutsche Bahn også pløye 235 milliarder kroner inn i prosjektet.

Investeringene skal bidra til å skifte ut foreldet infrastruktur, forbedre tilgangen for bevegelseshemmede og renovere togbruer. Sjefen for Deutsche Bahn lover at også punktligheten på togene vil bli forbedret.

Det å få flere til å velge tog i stedet for bil eller fly er en sentral del av Tysklands klimatiltak. Landet tar sikte på å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

(©NTB)