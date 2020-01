Det svenske entrepenørselskapet NCC Group hadde et driftsresultat på 670 millioner svenske kroner i fjerde kvartal. Det er under forventningene på forhånd ifølge InFront Data-konsensus. Det ble estimert et driftsresultat på 781 millioner svenske kroner.

Omsetningen var 18.239 millioner svenske kroner, under forventede 19,281 millioner. Ordreinngangen kom inn på 13.708 svenske millioner kroner, drøyt to millioner svakere enn ventet.

Konsernsjef Tomas Carlsson sier seg fornøyd med resultatetene.

Se hele rapporten her.