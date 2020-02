Fjord1 har fått en frier på døra

En finansiell investor har kontaktet Arctic Securities for å se på muligheten til å kjøpe opptil 5 millioner aksjer til en kurs på 45 kroner pr. aksje i fergerederiet Fjord1.

Det betyr at investoren potensielt vil kunne legge 225 millioner kroner på bordet og bli selskapets fjerde største aksjonær.

Mandag ettermiddag stengte Fjord1-aksjen i 38,1 kroner, noe som betyr at investoren er villig til å betale en premium på 18 prosent.

Gjennomføring av handelen er avhengig av godkjenning fra kjøper. Hvis salgsordre for mer enn 5 millioner aksjer mottas, forbeholder investoren seg retten til etter eget skjønn å kjøpe et større antall aksjer, opplyses det i børsmeldingen.

Finansavisen har vært i kontakt med storaksjonær Per Sævik, som ikke ønsker å kommentere budet.

Mohn ute av styret

Etter å ha vært et traust selskap eid av fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, er det blitt langt mer fart rundt Fjord1 etter at selskapet kom på børs i 2017.

I desember i fjor ble det kjent at Per Sævik-selskapet Havila Holding kjøpte seg opp i selskapet, støttet av det amerikanske investeringsselskapet Vision Ridge Partners. Sammen kontrollerer de to mer enn 70 prosent av Fjord1-aksjene.

Dagen etter svarte Fredrik W. Mohn med å trekke seg ut av styret med umiddelbar virkning.

Han har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at de reelle verdiene i Fjord1 er langt høyere enn 45 kroner pr. aksje, som var prisen Havila Holding ga.