Hareide: – Jeg har advart mot å trekke garantien,

KrF-statsråden tok mandag ettermiddag imot representanter fra Viken fylke og kommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Oslo for å drøfte den kontroversielle E18-utbyggingen.

– Det vi er enige om, er at vi skal sette oss ned og se på hvilke løsninger vi kan finne sammen, oppsummerer fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Viken i etterkant av møtet.

Trekker trolig garantien

Førstkommende torsdag vil fylkestinget i Viken etter all sannsynlighet vedta å trekke garantien for den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta. Det begrunnes med at kollektivløsningen i prosjektet er for dårlig, samtidig som det er stor usikkerhet knyttet til finansieringen.

– Jeg har advart mot å trekke garantien, fordi jeg mener det er med på å skape en usikkerhet. Nå har vi et momentum for et prosjekt som er godt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Budstikka etter mandagens møte i Samferdselsdepartementet.

Han legger til at hans ambisjon er å få gjennom prosjektet, som han har fulgt i 15 år.

Sier ikke nei til E18

Frykten blant fylkestingspolitikerne er blant annet begrunnet i at utbyggingen kan føre til svært høye bompengetakster.

– Men dette skal ikke oppfattes som et nei til E18. Det er et nei til den løsningen som regjeringen, og spesielt den forrige samferdselsministeren, la på bordet, sier Ingebrigtsen til NTB.

Viken ber også Stortinget om å utsette behandlingen av saken til en ny enighet er på plass.