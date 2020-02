Uber lanserer telefonbestilling av drosje

Uber har innsett at mange ønsker å bestille drosjetjenesten, men de vil ikke bruke appen eller har rett og slett ikke smarttelefon.

For å løse problemet, introduserer Uber nå muligheten for å bestille en bil ved å ringe en sentral.

Back to basic

Uber har gang på gang gjort narr av sine konkurrenter og uttalt at den gamle måten å bestille drosje på er avleggs og alt annet enn kostnadseffektiv.

Men nå velger de selv å tilby denne bestillingsmetoden for å få tak i en bil på.

Konseptet skal testes ut i delstaten Arizona til å begynne med, og om det slår an, vil tjenesten rulles ut i andre markeder.

Slipper å bruke app

De som vil ha en drosje fra Uber, må ringe et 800-nummer (gratisnummer i USA). De som svarer vil så legge inn din forespørsel i Uber-appen på vegne av kunden.

Operatøren får et tilbud fra en sjåfør og videreformidler prisen til kunden som venter i telefonen.

Aksepterer man tilbudet, får man tilsendt en tekstmelding med detaljer om sjåføren, bilen, forventet hentetid og en kvittering når turen er over.

Akkurat som i appen, bare at man ikke bruker den.

Vil snakke med noen

En årsak til at produktet introduseres er at mange eldre mennesker enten kvier seg for å bruke apper eller rett og slett ønsker å snakke med en person når de skal bestille drosje.

En annen grunn for at tilbudet lanseres i USA, er at så mange som 20 prosent av alle amerikanere ikke har en smarttelefon.

– Vi har utviklet dette produktet basert på tilbakemeldinger fra eldre mennesker som har sagt at de ønsker å snakke med en person når de bestiller en bil, sier en talsperson for Uber.

Uber utforsker også telefonbestillinger i land som Ukraina, Mexico, India og Egypt, fordi mange potensielle kunder i disse markedene ikke eier en smarttelefon.