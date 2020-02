GM legger ned historisk bilmerke

Den amerikanske bilgiganten sier i en pressemelding at de vil gradvis vil legge ned salg, design og andre operasjoner i Australia og New Zealand i løpet av neste år. GM har også gått med på å selge produksjonsfabrikken deres i Thailand til den kinesiske bilprodusenten Great Wall Motors, skriver BBC.

SKUFFET Australias statsminister Scott Morrison. Foto: NTB Scanpix

Skuffet statsminister

Det er tre år siden produksjonen av Holden ble flyttet fra Australia til Thailand. Man skyldte da på valutakurs, lønnskostnader og et lite marked. GMs president, Mark Ross, sier de har forsøkt å finne måter for å fortsette med det ærverdige bilmerket, men at det vil koste for mye å holde Holder i livet i et veldig fragmentert høyrestyrt bilmarked.

Australias statsminister, Scott Morrison, sier han er skuffet.

– Australske skattebetalere har plassert millioner inn i dette multinasjonale selskapet. De har bare latt merket forvitre på deres vakt, og nå etterlater de selskapet, sier han i en uttalelse.

Holden ble grunnlagt i 1856 som en sadelprodusent i Sør-Australia. I 1908 begynte selskapet å produsere kjøretøy, og i 1931 ble de kjøpt opp av GM.