Gjorde investeringer for en drøy milliard

Etter et svært godt 2018 har selskapet karakterisert 2019 som er overgangsår der det gjøres store investeringer i flåte og infrastruktur.

– Eller «månelandingen» som vi har kalt det internt, sier adm. direktør Dagfinn Neteland under kvartalspresentasjonen på Felix Konferansesenter onsdag morgen.

I fjerde kvartal hadde selskapet driftsinntekter på 689 millioner kroner, mot 772 millioner i samme kvartal året før. Kvartalet endte med et nettotap på 17 millioner kroner, mot et overskudd på 117,5 millioner kroner i fjor.

For året som helhet sitter selskapet igjen med et overskudd på 215,3 millioner kroner, mot 540 millioner kroner i 2018.

Store investeringer

I fjerde kvartal ble det gjort investeringer for en drøy milliard, det aller meste er brukt på å bygge ny elferger. For året sett under ett ble det gjort investeringer for 2,4 milliarder kroner.

Netto rentebærende gjeld ble i kvartalet økt til 4,9 milliarder kroner for å få til disse investeringene. Tidligere har selskapet sagt at 2019 vil være året gjelden topper seg, men med forsinket levering av fartøyer, vil nedbetalingen av gjeld bli tilsvarende forsinket, og gjeldsnivået er ventet å flate ut et stykke ut i 2020.

Nybyggingsprogrammet til rederiet består av til sammen 16 ferger, der 14 av disse var planlagt levert i andre halvdel av 2020.

I 2019 tok selskapet levering av ni nybygde og tre ombygde hybridfartøyer. Siden nyttår har selskapet tatt levering av ytterligere tre.

Innen utgangen av året skal selskapet ha en flåte på 29 elektriske ferger.

Forsiktig med guiding

Neteland sier året i år, når alle nybygg er levert og satt i drift, vil ble bedre enn fjoråret.

– Hvor mye bedre blir 2020 enn 2019?

– Det får du ikke svar på. Vi har god tro på 2020, men med tanke på forsinkelser kan vi ikke være så presise. Det vi kan være presise på er at omsetningen skal opp igjen og vi har guidet på at nye kontrakter skal ha en EBITDA-margin på om lag 40 prosent. Det er vi tydelige på, men samtidig vil vi ha betydelig større avskrivinger og investeringer, sier Neteland og legger til:

– Man kan ikke kalle 2019 et dårlig år, året før var bare kolossalt mye bedre.

Til tross for store investeringer og det Neteland kaller en tilnærmet problemfri «månelanding», sendte markedet Fjord1-aksjen ned. Ved 12.30-tiden onsdag hadde Fjord1-kursen falt med 4,4 prosent til 39 kroner.

Sævik og Mohn

Rett før jul kjøpte Per Sævik seg kraftig opp i rederiet, og luftet planer om en fusjon med Havila Kystruten. Det resulterte i at Fredrik W. Mohn trakk seg fra styret, men forble selskapets nest største aksjonær.

Tidligere denne måneden kjøpte Mohn seg opp til en eierandel på 18,6 prosent i Fjord1, da han kjøpte 8 millioner aksjer i ett jafs.

Endringene på eiersiden har Neteland ingen kommentar til.

– Vi har ikke noe sterkt syn på det. Vi holder oss til å drifte selskapet, men vi ser jo at det er en veldig interesse, og for oss å gå på børs har vært veldig positivt, sier Neteland.

– Det er litt artig å se at disse selskapene er blitt veldig attraktive. Det er ingen tvil om at det er blitt spennende også utenfor Norges grenser, nå er Norled solgt og Boreal har utenlandske eiere, vi har fått inn et stort amerikansk miljøfond, legger Neteland til.