Heidi Wolden ny Norled-sjef

Heidi Wolden (50) er ansatt som ny adm. direktør i ferge- og hurtigbåtrederiet Norled. Hun begynner i jobben på selskapets hovedkontor i Stavanger om knappe to måneder, 1. mai.

Styreleder Elisabeth Grieg sier Heidi Wolden «har de egenskapene vi leter etter i en leder for å videreutvikle selskapet i tråd med våre forretnings- og investeringsplaner». Grieg er opptatt av å sikre at Norled forblir i førersetet på det grønne skiftet innen ferge- og hurtigbåtsektoren.

Selskapet er et av landets største fergerederier og verdens femte største hurtigbåtselskap. Med over 1.000 medarbeidere fra Oslo i sør til Tromsø i nord opererer det over 80 fartøyer.

I dag jobber Norled med å utvikle verdens første hydrogenferge for biler, samtidig som det deltar i et samarbeidsprosjekt som skal utvikle den første hurtigbåten i verden driftet på hydrogen.

Nye eiere

Wolden ble konsernsjef i entreprenør- og boligkonsernet Kruse Smith i juni 2017. Før det arbeidet hun i over 20 år i Statoil, nåværende Equinor.

I fjor sommer solgte DSD i Stavanger Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

Norleds tidligere adm. direktør Ingvald Løyning er også konsernsjef i DSD, og inntil nylig hadde han begge disse posisjonene parallelt.