Samskip taper på driften av Nor Lines

– Vi har en plan og følger den, sier regiondirektør Are Øistein Gråthen i Samskip Norge.

I august 2017 solgte Det Stavangerske Dampskibsselskab – DSD – mesteparten av virksomheten i linjerederiet Nor Lines til islandske Samskip.

Islendingene har nå omsider levert årsregnskapet for 2018 til Brønnøysundregistrene, som truer med tvangsoppløsning av selskapet på grunn av sen innsendelse.

HAR GJORT ENDRINGER: – Resultatene reflekterer at vi har tatt en del grep, sier Samskips regiondirektør Are Øistein Gråthen. Foto: Privat

– Det høres merkelig ut, sier Gråthen. Han antar at varselet om tvangsoppløsning ble sendt før regnskapet var mottatt eller at sendingene har krysset hverandre.

Regnskapsregisteret mottok og godkjente regnskapet 3. mars, mens tvangsoppløsningsvarselet er datert tre dager senere, fredag 6. mars.

Har tatt grep

I 2018 hadde Nor Lines driftsinntekter på 970 millioner kroner og fikk et negativt driftsresultat på 59 millioner kroner. Årsresultatet endte på minus 61 millioner kroner.

Ved årsskiftet 2018/2019 var egenkapitalen negativ med 27 millioner kroner.

Om den sene innsendelsen av regnskapstallene og underskuddet i 2018 sier Gråthen:

– Resultatene reflekterer at vi har tatt en del grep, gjort endringer i ledelsen og gjennomført andre justeringer og tilpasninger for å stå best mulig rustet for fremtiden.

Fjorårstallene vil ifølge ham bli levert i henhold til de vanlige fristene i Brønnøysund.

– Og de vil vise overskudd?

– Tallene for i fjor blir klart bedre enn i 2018, men vi er ennå ikke helt i mål. Vi visste hva vi kjøpte i 2017 og har en plan for hva som må gjøres. Ambisjonen er å bikke nullen og levere tall på plussiden i 2020.

Nedskrevet

Aksjene i datterselskapet Nor Lines International er på bakgrunn av resultatutviklingen nedskrevet til null.

27. februar i år undertegnet styret årsberetningen for 2018 og vurderte da at det var betydelige merverdier i kontraktsporteføljen til Nor Lines International – verdier som kan realiseres i nær fremtid.

Nor Lines frakter fisk langs norskekysten og mellom Norge og kontinentet.

Samskip BV har pr. 1. januar 2020 overtatt linjefarten mellom Nederland og Hammerfest med flerbruksskipene «Samskip Kvitbjørn» og «Samskip Kvitnos».

Gjennom datterselskapet Nor Lines Norway driver konsernet godstransport på vei og bane innenriks fra sør til nord og langs hele kysten. Her inngår også terminal- og distribusjonsvirksomhet fra Fredrikstad og Kristiansand til Kirkenes.

I tillegg disponerer selskapet godskapasiteten på hurtigruteskipene og har terminal- og distribusjonsaktiviteter på strekningen fra Bergen til Kirkenes.

Hovedkontoret ligger i Tananger i Sola kommune. Konsernet har 176 ansatte fordelt på kontorer og terminaler.

Lån fra mor

Av årsberetningen fremgår det at selskapets nye eier har sørget for tilførsel av likviditet gjennom lån og egenkapital når det har vært nødvendig. I regnskapet er det bokført gjeldsforpliktelser på 52,5 millioner kroner til Samskip Holding.

Samskip kom inn som eier etter at Konkurransetilsynet for tre år siden sa nei til det planlagte salget av rederiet Nor Lines fra DSD til islandske Eimskip.

Årsaken var ifølge tilsynet at dette oppkjøpet «i betydelig grad» ville hindre effektiv konkurranse i markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa.

Sommeren 2017 ble det isteden inngått en avtale om salg til Samskip – også den med forbehold om Konkurransetilsynets godkjennelse.

Og denne gangen ble saken raskt klarert i Konkurransetilsynets ledelse i Bergen.

OK fra tilsynet

«Samskips erverv av deler av virksomheten i Nor Lines vil ikke i vesentlig grad hindre effektiv konkurranse. Dermed kan sammenslåingen tillates», sa avdelingsdirektør Gjermund Nese til Finansavisen i august 2017.

DSD startet prosessen med å finne en strategisk løsning for Nor Lines tidlig i 2016.

Eierskapet til de gassdrevne lastefartøyene «Kvitbjørn» og «Kvitnos» ble beholdt i DSD-konsernet. De seiler nå for Samskip, som leier dem av Stavanger-rederiet.

NOR LINES Mill.kr. 2018 Driftsinntekter 970,2 Driftsresultat −58,9 Resultat før skatt −60,5 Årsresultat −60,5