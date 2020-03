Tide innstiller fly- og ekspressbusser

Corona-utbruddet har medført en betydelig nedgang i etterspørselen etter reiser, og Tide har derfor besluttet å redusere eller midlertidig innstille flere av selskapets fly- og ekspressbussruter.

Fra og med mandag 16. mars innstilles følgende ruter:

Flybussen i Bergen

Flybussen i Haugesund

Flybussen i Bardufoss

Sognefjordekspressen

Kystbussen mellom Bergen og Stavanger opprettholdes inntil videre, men med redusert trafikk. Det samme gjelder Haukeliekspressen og Fjordekspressen.

Permitterer ansatte

Fremtidige endringer i ruteproduksjonen kan skje på kort varsel, og Tide ber kunder om å holde seg oppdatert på aktuelle nettsider og sosiale medier. Kundesenteret kan også kontaktes for bistand til ombooking eller andre forhold.

– Det er forferdelig trist å måtte gå til det skrittet å innstille eller redusere tilbudet på en rekke av våre produkter som vi vet mange av våre kunder setter stor pris på. Dessverre finnes det ikke et markedsgrunnlag under den pågående coronakrisen, sier kommersiell direktør Christine Flataker Johannessen i Tide.

En konsekvens av dette er at Tide har sett seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til en rekke ansatte.

– Dette er gjort fordi Tide som ansvarlig arbeidsgiver må sikre arbeidsplasser til etter denne krisen er gått over. Vi er stolte over den samfunnskritiske oppgaven våre medarbeidere utfører, og jobber for at så mange som mulig av våre ansatte midlertidig kan overføres til ruteproduksjon i andre områder, for å avlaste vårt samfunnsoppdrag der behovene nå er størst, sier regionssjef Mathias Højsgaard.