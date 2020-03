Finnair endrer guiding for 2020

Finnair kutter nå 90 prosent av normal kapasitet fra begynnelsen av april 2020, fremgår det av en pressemelding fra selskapet mandag.

Dette vil resultere i et betydelig svakere driftsresultat i regnskapsåret 2020, heter det videre.

Videre har Finnair-styret besluttet å ikke betale utbytte for 2019, og viser til at de finske myndighetene har rådført selskapet om å stemme mot utbytteforslaget på 0,20 euro pr aksje på grunn av omstendighetene.

-Det er nå klart at coronaviruset er den største krisen i luftfartens historie. Den betydelige forverringen i våre finansielle utsikter er i fullt tilskrevet coronavirus, sier Topi Manner, konsernsjef i Finnair, i en kommentar.