Stengte havner for Color Group

Color Group, som eier fergeselskapet Color Line, har blitt sterkt rammet av stengte havner og skip til kai. For å takle situasjonen har selskapet iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak ombord og på land, gjennom blant annet permitteringer og lønnskutt, meddeler det i en pressemelding.

Fergeselskapet har publisert årsrapporten for 2019 og opplyser at per i dag er all passasjertrafikk tatt ut av drift på ubestemt tid. Dette gjelder linjene Oslo-Kiel, Larvik-Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals, og Sandefjord-Strømstad.

Cargovirksomheten opprettholder deler av driften med M/S Color Carrier på Norge-Tyskland, og M/S SuperSpeed 2 på Norge-Danmark. Strekningene driftes med minimumsbemanning.

Styret i Color Group mener selskapet kan takle situasjonen.

"Med referanse til note 13 (forfall/avdrag gjeld i 2020 på ca. NOK 1.187 millioner), og note 17 (tilgjengelig likviditet på ca. NOK 1.929 millioner per 31.12.2019) mener styret at selskapet kan møte situasjonen som har oppstått", heter det i meldingen.