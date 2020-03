Turbulens i flybransjen

Stengte land og lukkede grenser gir elendige vilkår for flybransjen. Flere flyselskaper parkerer nå flåten på grunn av bestillingsras og lav aktivitet ved flyplassene.

For å kutte kostnader og bygge kontantreserver tar selskapene grep ved å kansellere flyvninger, permittere personell, selge fly og heller fylle flyene med gods enn passasjerer.

- Det er nå med sikkerhet vi kan si at dette er det største sjokket i luftfarten noensinne, uttalte CEO Alan Joyce i Qantas Airways LTD tirsdag i en pressemelding til selskapets 30.000 ansatte, gjengitt av Reuters.

Qantas er Australias største flyselskap og er store i Asia. Selskapet melder at de skal kutte den internasjonale kapasiteten med 90 prosent og innenlands kapasitet med 60 prosent frem til slutten av mai.

I Europa var passasjertrafikken mer enn halvert i forrige uke og situasjonen ble ytterligere forverret når Schengen-landene besluttet å stenge grensene mandag kveld.

Analyseselskapet Tourism Economics spår at passasjertrafikken vil reduseres med 10,5 prosent i år, som vil være det største fallet i løpet av et år.

Flyprodusenten Airbus meldte tirsdag at de vil stanse produksjonen ved fabrikkene i Frankrike og Spania i fire dager, og samtidig sette inn strenge sikkerhetstiltak i hele organisasjonen.

Airbus-aksjen falt over syv prosent mandag og fortsetter ned over syv prosent tirsdag. Hovedkonkurrenten Boeing stupte 23,85 prosent på New York-børsen mandag, men er så langt opp 1,8 prosent førhandelen tirsdag.

Her hjemme meldte Avinor tirsdag at passasjertrafikken i Norge falt med 40 prosent i forrige uke, sammenlignet med samme uke i fjor.

Det eneste lyspunktet for flybransjen er varetransporten og flere selskaper øker nå fraktkapasiteten.