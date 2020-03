Hurtigruten stopper 14 av 16 skip

Coronakrisen gir store utfordringer for reiselivet langs kysten. Ifølge en pressemelding har Hurtigruten besluttet å ta 14 av 16 skip ut av drift midlertidig.

Samtidig reduseres rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes til et minimum. Selskapet har også bestemt seg for å permittere ytterligere 2.600 ansatte. Mandag sendte Hurtigruten ut en beskjed om at over 300 var blitt permittert.

– Å måtte stanse nesten all virksomheten vår er tøft. Men på grunn av situasjonen, er dette det eneste vi kan gjøre nå. Det er en helt ekstraordinær krise som nå rammer Norge, og den treffer Hurtigruten hardt. Det tvinger frem helt ekstraordinære tiltak, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.



Ingen smittet

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av selskapets skip. Men i likhet med resten av reiselivs- og transportnæringen, har Hurtigruten blitt stadig sterkere påvirket av de nødvendige smitteverntiltakene myndighetene har innført.

– Dette er en kritisk viktig nasjonal dugnad, som vi støtter fullt ut og bidrar til på alle måter vi kan. Men det rammer også driften vår direkte og indirekte, og tvinger frem disse endringene, sier Skjeldam, og legger til:

– Vi er i løpende dialog med regjeringen om hvordan vi nå ivaretar den aller mest samfunnskritiske delen av tjenestene, som kysten trenger gjennom den verste krisen. Vi har nå fått på plass en løsning med to skip for å sikre transport av lokalpassasjerer, i tillegg til gods, post, medisiner og andre varer som samfunnene langs kysten trenger.

– Alle trenger hjelp

Mandag la norske myndigheter frem en krisepakke for norsk næringsliv. Hurtigruten har tidligere pekt på at krisepakken som ble presentert for næringslivet er en god start, men at tiltakene er for få og for lite fremtidsrettede.

Blant Hurtigrutens forslag, er fritak fra skatter, avgifter og moms for å lette overgangen til en normalsituasjon, samt å sette Reisegarantifondet og Statens obligasjonsfond i stand til å levere langsiktige løsninger som sikrer likviditet.

– Vi jobber med hundrevis av små og mellomstore bedrifter i Norge. Alle trenger hjelp. Vi mener at tiltakene nå må konkretiseres og målrettes slik at selskaper i reiselivsnæringen kan sikre likviditeten fremover, ikke bare på kort sikt. Ellers vil vi se uopprettelig skade og konkurser som kunne vært unngått. Dette handler om titusenvis av arbeidsplasser, sier Skjeldam.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.