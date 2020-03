Setter inn 100 sjåfører på hjemlevering

– Corona-situasjonen har medført at vi nå ser en sterk vekst i hjemleveringer på godt over 100 prosent. Vi i PostNord lanserer nå en ny løsning som gjør at kapasiteten for hjemlevering opptil tidobles gjennom at sjåfører som normalt kjører til butikk, nå også vil levere hjem på dagtid, sier Robin Olsen, konsernsjef i PostNord.

Det nordiske konsernet PostNord er 60 prosent eid av den svenske staten og 40 prosent av den danske staten.

POSTNORD-SJEF: Robin Olsen. Foto: PostNord

De seneste årene har selskapet hatt store økonomiske problemer. Svenske medier skrev tidligere i januar at selskapet kan gå konkurs uten statlig hjelp.

Men corona-krisen har i det minste gitt selskapet et løft på ett område.

– Det er snakk om 2.500–4.000 kolli per dag som hjemleveres nå. Ved å legge om slik at sjåfører som leverer til butikk, vil vi ha kapasitet til 30.000–40.000 pakker pr. dag. I første omgang blir det rundt 100 sjåfører ekstra, understreker kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen.

– Som en følge av coronautbruddet ser vi en reduksjon av butikkleveringer, mens behovet for hjemlevering bare vil øke. Vi tilfører markedet nå en kraftig kapasitetsøkning, påpeker Olsen.

Selskapet har rundt 1.400 ansatte i Norge og 800 sjåfører.