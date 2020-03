Trikkestopp

Trikkeprogrammet er det offisielle navnet på den storstilte satsingen på nye trikker i hovedstaden. Tilbudet som er vedtatt er blant annet at trikkeparken skal fornyes med 87 nye trikker som skal leveres i en periode frem til 2024.

De to første trikkene skal ankomme til sommeren, men mandag melder den spanske produsenten at det må holde fabrikkene steng inntil videre på grunn av virussituasjonen. Produksjonsstoppen omfatter også trikkene som skal til Norge. Det skriver Sporveien i en pressemelding.

Sporveien har en prosjektorganisasjon som undersøker hvilke konsekvenser situasjonen vil få for den norske leveransen.

­– Vi må være forberedt på at dette kan medføre enkelte konsekvenser for leveransen. Vi har tett dialog med leverandøren, og jobber fortløpende med å forsøke å begrense eventuelle konsekvenser av denne midlertidige stansen i produksjonen, sier Bjørn Bjune, prosjektsjef Sporveien Trikken AS.