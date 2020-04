Gir bort ti millioner gratis reiser til folk i nød under corona-pandemien

Uber skriver i et blogginnlegg at de skal gi bort ti millioner gratis reiser og hjemlevering av mat til de som trenger det under coronakrisen. Reisene skal være gratis for helsearbeidere, pensjonister og andre i nød.

«Vi er klare til å jobbe med flere byer, matbanker, sykehus og andre rundt i verden for å flytte hva som betyr mest for dem», skriver selskapet i blogginnlegget. De legger til at organisasjoner kan ta kontakt med dem for å få hjelp.

Forrige uke startet Uber med et lignende program, men i en mindre skala. For eksempel besluttet selskapet da å gi bort 300.000 gratis reiser med Uber Eats, som er hjemlevering av mat.

Kraftig fall i antall reisende

Tidligere i mars sa konsernsjef i Uber, Dara Khosrowshahi, ifølge Marketwatch at antall reisende har falt kraftig etter utbruddet av coroanviruset. Flere byer er satt i «lockdown» og har ikke like stort behov for Uber-tjenestene.

Khosrowshahi peker på at Uber har kostnadsfordeler. Han mente at dersom antall reisende i Hong Kong falt med 80 prosent, ville selskapets driftsresultatet i segmentet gå i null.

Uber-aksjen raser 10,6 prosent onsdag. Det vil si at aksjen har falt 16 prosent hittil i år, mens den er ned 27,7 prosent den siste måneden.