Nedjusterer estimatene – spår halvering av resultatet til Uber

I mars sa konsernsjef i Uber, Dara Khosrowshahi, ifølge Marketwatch at antall reisende har falt kraftig etter utbruddet av coronaviruset. Flere byer er satt i «lockdown» og har ikke like stort behov for Uber-tjenestene.

Nedgang i bookinger

Justin Post, en høyt rangert analytiker på Wall Street, nedjusterer estimatene på Uber, ifølge Benzinga. Han spår at Uber vil oppleve et fall i bookinger av reiser på 79 prosent i 2. kvartal, 55 prosent i 3. kvartal og 18 prosent i 4. kvartal.

«Estimatene for bookinger av reiser har blitt nedjustert igjen, etter at konsekvensene av karantene i vestlige markeder mest sannsynlig blir større og lenger enn i de asiatiske markedene som ble påvirket av viruset tidligere», skrev Post ifølge Benzinga.

Resultatkollaps

Han legger til at Uber vil få et tap på mellom 1,9 og 2,2 milliarder dollar i 1. kvartal. I tilsvarende periode året før ble resultatet minus 1 milliard dollar.

Likevel forblir han positiv til aksjen med en kjøpsanbefaling, mens kursmålet blir nedjustert til 40 dollar, fra tidligere 42 dollar.

Uber-aksjen steg 3,6 prosent til 28 dollar på Wall Street fredag. Det vil si at Post ser en oppside på 42,9 prosent.

Gir bort gratis reiser

Uber skrev tidligere i april at de skal gi bort ti millioner gratis reiser og hjemlevering av mat til de som trenger det under coronakrisen. Reisene skal være gratis for helsearbeidere, pensjonister og andre i nød.