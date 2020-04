– Hold dere unna fraktselskapene

Barclays-analytiker Brandon Oglenski nedgraderte fraktselskapene UPS og FedEx til hendholdsvis salg og hold. Samtidig ber han investorer om å holde seg unna aksjene.

Bekymret over arbeidsledigheten

«Mens corona-pandemien fortsatt er ukjent, bekymrer vi oss i økende grad for at arbeidsledighetsnivået vil føre til varige økonomiske utfordringer», skrev Oglenski ifølge Barron's.



Han legger til at begge selskapene fortsatt leverer nødvendige varer til amerikanske kunder, men at etterspørselen i stor grad ligger innen helse. Likevel tror han økonomien kan falle til nivåer man så før 2. verdenskrig, noe som forklarer nedjusteringen av kursmålene:

UPS: Kursmålet nedjusteres til 90 dollar, fra tidligere 100 dollar.

FedEx: Kursmålet nedjusteres til 135 dollar, fra tidligere 165 dollar.

På Wall Street fredag, stengte UPS-aksjen på 102,8 dollar, ned 0,5 prosent. Det vil si at Oglenski ser en nedside på 12,5 prosent.

FedEx-aksjen steg 4,9 prosent til 124,9 dollar, noe som indikerer en oppside på 8,1 prosent ifølge analytikeren.

Omdisponerer kapasiteten

Corona-pandemien forstyrrer forsyningskjeden i fraktsektoren over hele USA. Selskapene jobber for harde livet for å holde forsyningskjedene i bevegelse.

«Vi har hatt noen forsyningskjeder som har hatt en kraftig oppgang i etterspørselen godt over kapasitet, mens andre har falt til null. Det har vært en skikkelig kamp for lederne der ute å omdisponere kapasiteten til forsyningskjedene som virkelig trenger det. Blant annet gjelder det mat og medisinsk verneutstyr», Sier konsernsjef i Roadmaster Group, John Wilbur, til Yahoo Finance.