Lastebilselskaper har inngått avtale om brenselceller

Truckavdelingene til Volvo og Daimler har mandag inngått en foreløpig avtale som ikke er bindene. De to truckselskapene skal opprette et felleseid selskap som skal produsere brenselceller, melder TDN Direkt.

Avtalen innebærer å utvikle, produsere og kommersialisere systemer for brenselsceller som kan benyttes i større kjøretøy.

Daimler har allerede et jv-selskap der det vil samle aktiviteten rundt det nye prosjektet. Det opplyses at Volvo vil kjøpe halvparten av selskapet for rundt 0,6 milliarder euro.