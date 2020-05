Nærmest halvert resultat for motorsykkelgigant

Den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson rapporte tirsdag et resultatfall på 45 prosent for årets første kvartal, melder Reuters.

Motorsykkelprodusenten opplever massivt fall i etterspørselen som følge av pandemien.

Driftsresultatet falt til 69,7 millioner dollar mot et resultat på 127,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Resultatet per aksje raste fra 0,80 dollar per aksje i fjor til 0,45 dollar per aksje i år.

Motorsykler og relaterte produkter falt 8 prosent til 1,10 milliarder dollar.