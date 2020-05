Bane NOR utlyser kontrakter til 2 mrd

Bane NOR utlyser nå tre konkurranser for utbyggingen av Vestfoldbanen i Drammen, ifølge TDN Direkt.

Kontraktene omhandler ombygging av Drammen stasjon, spor, kontaktledningsnett og alt av elektro og telearbeid for ti kilometer nytt dobbeltspor.

De tre kontraktene som lyses ut nå har en samlet verdi på over to milliarder kroner.

– Målet er at de tre kontraktene som lyses ut nå blir signert i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidene samme vår, forklarer Eirik Harding Hansen.

Han er leder for kontrakt og anskaffelser i utbyggingsprosjektet.

– Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier Harding Hansen.

Når dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen åpner for trafikk i 2024, blir det mulig å kjøre fire tog timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo.