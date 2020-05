Uber 1. kvartal – faller brått i etterhandelen

Uber rapporterte etter stengtetid på Wall Street torsdag tall for første kvartal. Uber hadde et nettotap i første kvartal på 2,9 milliarder dollar, tilsvarende 30 milliarder kroner. Pr. aksje utgjør det et tap på 1,70 dollar.

Inntektene kom inn på 3,54 milliarder dollar.

Det var på forhånd forventet et tap per aksje på 0,88 dollar, mens topplinjeestimatene fra analytikerne lå på 3,50 milliarder. Det var store sprik i estimatintervallene grunnet usikkerheten coronakrisen har medført.

Sier opp ansatte

Onsdag rapporterte Uber at de har sagt opp 3.700 ansatte og at konsernsjef, Dara Khosrowshahi skal avstå fra fastlønnen på en million dollar. Oppsigelsene har i hovedsak rammet avdelingene kundeservice og rekruttering. 3.700 ansatte utgjør omlag 14 prosent av Ubers totale arbeidsstyrke på 26.900 per utgangen av 2019.

Jobbkuttene ble godt mottatt av investorene på Wall Street torsdag, og Uber-aksjen steg 11 prosent i ordinær handel. Deler av oppgangen skjedde i lys av at konkurrent Lyft rapporterte om tall bedre enn forventet på onsdag.

Uber-aksjen faller nesten tre prosent i etterhandelen på Wall Street.