Uber permitterer 3.000 og stenger 45 kontorer

Mandag sendte Dara Khosrowshahi, adm. direktør i Uber, en e-post til de ansatte med beskjed om at 45 kontorer skal legges ned og 3000 permitteres, ifølge The Wall Street Journal.

Meldingen kommer to uker etter at selskapet meldte at det skal kutte kostnadene med én milliard dollar, eller omlag ti milliarder kroner, og redusere staben med 3700 ansatte.

På under en måned vil selskapet dermed ha kuttet staben med rundt 25 prosent, skriver WSJ.

I tillegg til kommer den negative effekten av krisen for Uber-sjåførene som er selvstendig næringsdrivende og dermed ikke er er dermed ikke inkludert i disse tallene.

«Vi ser noen tegn på en bedring, men det kommer ut av et dypt hull, med begrenset synlighet med hensyn til hastighet og form,» skrev Khosrowshahi i e-posten til de ansatte.

WJS skriver at Uber skal være i samtaler om å kjøpe konkurrerende Grubhub Inc. Dette kan ifølge avisen bidra til å dempe tapene og gjøre Uber bedre i stand til å ta opp kampen mot markedsleder DoorDash Inc.

Uber-aksjen er opp 6,8 prosent mandag til 34,68 dollar.