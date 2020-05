Trygve Hegnar spår Norwegian-aksjen i 1 krone

I Økonominyhetene tirsdag gjorde Trygve Hegnar det klart at han trodde Norwegian-aksjen er på vei videre nedover.

Ved lunsjtid onsdag er aksjen ned 25,5 prosent til 2,82 kroner, men den har vært omsatt så lavt som 1,50 kroner.

– Man har hatt en emisjon til 1 krone, og det kommer flere milliarder nye aksjer i markedet. Det er det ikke dekning for i dagens kurs og prising, fortsatte han.

– All logikk og matematikk tyder på at aksjen skal videre ned, kanskje ned til 1 krone.

