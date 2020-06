NRC får millionkontrakt for jernbane i Finland

NRC Group Finland, et heleid datterselskap av NRC Group, har blitt tildelt en kontrakt for jernbanevedlikehold i Finland til en verdi av 16,1 millioner euro, ifølge TDN Direkt.

Arbeidet starter opp i november 2020 og vil ferdigstilles i oktober 2023.

«Dette er en viktig seier for NRC i Finland. Å styrke vår posisjon i vedlikehold innen jernbane er en prioritet for selskapet og et viktig steg mot å bli den mest attraktive partner og arbeidsgiver for morgendagens infrastruktur, sier Henning Olsen, adm. direktør i NRC Group Finland.