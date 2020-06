Vurderer å satse 60 mill. på nytt el-lokomotiv

VOKSER KRAFTIG :Grenland Rail har vunnet anbudskontrakt på å frakte militært materiell for Forsvaret.

VOKSER KRAFTIG :Grenland Rail har vunnet anbudskontrakt på å frakte militært materiell for Forsvaret. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Mens statseide Cargonet i mange år har slitt med fallende omsetning og store tap, har lille og privateide Grenland i flere år levert vekst og overskudd.

Selskapet tredoblet omsetningen fra 2015 til 2019, og har i samme periode et samlet resultat før skatt på 43 millioner kroner.

Selskapet ble startet i Porsgrunn i 2005 med en PC og telefon. To år senere anskaffet selskapet sitt første lokomotiv. Det skjedde i samarbeid med Miljø- og Veiservice, som seks år senere ble kjøpt av private equity-selskapet Herkules Capital og fusjonert inn i Norsk Jernbanedrift.

Rører ikke containere

I dag er selskapet befrakter av gods på norsk jernbane, med en og annen avstikker til Sverige. Altså mye av det samme som NSB og deres datterselskap CargoNet, men med noen viktige unntak:

* Passasjertrafikk rører de ikke.

* Heller ikke godstransport med container.

* Nesten alle transportoppdragene kommer direkte fra kunden, ikke via større logistikkselskaper som PostNord, Bring eller DB Schenker.

I fjor leverte selskapet 38 prosent omsetningsvekst. Det var den kraftigste økningen siden 2016.

– Veksten skyldes tre forhold, sier Terje Wold (55), daglig leder i Grenland Rail.

TILBAKELENT: Terje Wold, daglig leder i Grenland Rail. Foto: Privat

Selskapet fikk kontrakt med sveitsiske Speno International, som i sin tur har kontrakt med Bane NOR på sliping av spor og veksler på norske jernbanespor.

I fjor begynte Grenland Rail med transport av jernmalm i samarbeid med Railcare T for Kaunis Iron.

Transportene går til Narvik fra Pajala i nordøstre Sverige via Ofotbanen, og Grenland Rail er operatør på den norske delen av strekningen.

I tillegg ser selskapet ut til å ha oppnådd status som hoffleverandør for det norske Forsvaret. I 2018 vant Grenland Rail en anbudskonkurranse for Forsvaret, og tidligere i år ble avtalen forlenget med to år.

I 2018 var det flere store militærtransporter da Grenland Rail fraktet stridsvogner og annet tungt militært materiell under Nato-øvelsen Trident Juncture.

Det er litt passivt og tilbakelent, men vi får heller bli positivt overrasket hvis vi slår fjoråret Terje Wold, daglig leder i Grenland Rail

I mars 2019 var hele den norske hærbrigaden på øvelse i Sverige under øvelsen Northern Wind.

Også da sto Grenland Rail for trekkraft, og fraktet de norske styrkene inntil 600 kilometer fra unna hjemmebasene, på norske og svenske spor.

Budsjetterer ikke med vekst

Så langt i år ligger omsetningen nesten likt med 2019 på omsetning, men noe under på resultat, opplyser Wold.

– Da coronakrisen kom, kom vi under kategorien samfunnskritisk funksjon. Dermed er det ikke blitt så store endringene som følge av pandemien.

– Vi har hatt litt mindre leveranser av tømmer, og vi betaler mindre for dieselen, mens det vi ellers kjøper fra utlandet er blitt dyrere. Så det er noen plusser og minuser, men stort sett er alt som før, sier han.

Selv om Grenland Rail har vokst kraftig, vil ikke Wold tallfeste noen vekstambisjoner.

– Vi budsjetterer med å levere det samme som året før, både på omsetning og resultat. Det er litt passivt og tilbakelent, men vi får heller bli positivt overrasket hvis vi slår fjoråret, sier han.

Én strategisk avgjørelse skal imidlertid selskapet ta stilling til: Investering i et nytt og kraftigere el-drevet godslokomotiv.

– Vi har bygget oss opp med eldre lokomotiver, men vi tror tiden kan være inne for å satse med et nytt, sier Wold.

Grenland Rail (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 168,5 122,5 Driftsresultat 12,6 8,3 Resultat før skatt 12,0 8,1 Årsresultat 9,7 6,2 Eiere: Ernst Terje Jakobsen (54, 2 %), Heimon Winkelman (23,3 %), Terje Wold (15 %), Rail Logistics Norway (7,5 %).

Avhengig av spesifikasjoner og leverandør er dette en investering på mellom 35 og 60 millioner, opplyser han.

Det tenker bedriften å finansiere med en egenandel og finansiell leasing.