Ingenting har vært mer hypet i næringslivet de seneste årene enn delingsøkonomi, og en stri strøm av aktører har forsøkt seg med varianter av bilutleie med tidsriktig markedsføring.

Hittil har det stort sett resultert i parkerte biler og blodrøde tall, men én skiller seg ut: Samvirkebedriften Bilkollektivet, som har holdt det gående helt siden 1995.

I fjor gjensto 618.000 kroner etter skatt, fra en omsetning på 57,1 millioner. Omsetningen økte med 15 prosent og resultatet med 19 prosent.

Bilkollektivet (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 57,1 49,4 Driftsresultat 0,8 0,4 Resultat før skatt 0,6 0,5 Årsresultat 0,6 0,5 Medlemseid samvirkeforetak etablert i 1995.

Tilbyr et bredt utvalg av kjøretøyer, fra elektriske lastesykler til personbiler, 9-setere og varebiler.

Opererer i Oslo og Stavanger.

Har nærmere 10.000 deleiere og 501 biler.

– Jeg tror vi er ganske unike der. Ikke bare i Norge, men også på verdensbasis, sier direktør Morten Munch-Olsen.

– At bildeling lønner seg – det er mer et faktum at det ikke gjør det. Vi er unntaket.

Medlemsrush

Fjorårstallene til hovedkonkurrentene er ennå ikke klare i Brønnøysund, men historikken er begredelig. I 2018 tapte Nabobil 8,6 millioner kroner, mens Møller-eide Hyre tapte 5,6 millioner. Hos Vy Bybil, som det nå heter, rant det ut 5,3 millioner.

– Hva gjør de andre feil?



– Jeg vet ikke om de gjør så mye feil, men det er veldig vanskelig å komme inn i et marked som er så dominert av oss, sier Munch-Olsen selvsikkert.

– Spørsmålet er hvor lenge de andre vil blø, og hvor lenge de vil holde ut. Man skulle kanskje tro det ble vanskeligere for oss å kapre nye kunder, men vi står godt i konkurransesituasjonen.

Bilkollektivet har nå 501 biler i Oslo og Stavanger, og de deles av nærmere 10.000 medlemmer. De seneste månedene har tilstrømmingen skutt fart.



– Siden desember i fjor har vi hatt en voldsom vekst, med over 300 nye medlemmer i måneden. For et par år tilbake lå det rundt 50.

Ikke noe utbytte

Selskapet er organisert som et samvirke. Privatpersoner betaler 1.800 kroner for en eierandel, som refunderes ved utmelding. Bedrifter betaler 5.000, mens studenter slipper unna med 900 kroner. Dertil kommer månedskontingenter på henholdsvis 96, 155 og 33 kroner, pluss pris per kilometer og time- eller døgnpris. Bompenger og drivstoff er inkludert.

– Vi driver som en hvilken som helst annen bedrift. Forskjellen er at vi er eid av medlemmene som bruker oss. Det står i vedtektene at det ikke skal betales utbytte, så vi er dermed en nonprofit-bedrift, sier Munch-Olsen.

Han hadde en årslønn på 1 million kroner i fjor.

– Så dere kan altså ende opp som en slags minivariant av OBOS, som har 45 milliarder i egenkapital?

– Så mye blir det nok ikke, men vi har jo en del egenkapital. Vi akkumulerer hele tiden kapital som brukes til investeringer.

Om du vet at du skal ha bil tre–fire uker i fellesferien, er det lurt å planlegge litt Morten Munch-Olsen, Bilkollektivet

Egenkapitalen utgjorde 22,4 millioner kroner ved årsskiftet. Gjelden summerte seg til 26,8 millioner.

Munch-Olsen forteller at prisene ikke er økt siden 2017.



– Siden bompenger er inkludert, er prisene i praksis redusert.

Glem spontanturen

I 2020 er det imidlertid usikkert om overskuddet berges. Mange helgeutfarter ble avlyst under nedstengningen, og påskeutfarten forsvant helt. Til gjengjeld ser sommeren lys ut – fra et regnskapsmessig ståsted.

Med ett kjøretøy per 20 andelseiere, kan det nemlig bli trangt i bildøren om alle skal på norgesferie samtidig.

– Om du vet at du skal ha bil tre–fire uker i fellesferien, er det lurt å planlegge litt. I sommer er vi temmelig fullbooket til tross for at vi har tatt inn 90 flere biler, sier Munch-Olsen.