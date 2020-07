Voi lanserer parkeringsstativ for elektriske sparkesykler i Oslo: – skal bidra til å løse parkeringskaoset

– For å bidra til å løse parkeringskaoset i Oslo plasserer Voi ut flere stativer for elsparkesykler, opplyser selskapet i en pressemelding.

Til sammen er det ti stativer som skal være utplassert i en periode frem til slutten av august, og er et pilotprosjekt mellom Voi, Bydel St. Hanshaugen og Transportøkonomisk Institutt.

Det svenske selskapet håper at prosjektet inspirerer politikere over hele landet til å satse mer på parkeringsarealer for elsparkesykler i bykjernene.

– Byen blir bedre for alle dersom elsparkesyklene blir parkert skikkelig. Derfor har vi gjort det enklere å parkere pent og respektfullt, sier Christina Moe Gjerde, leder for den norske virksomheten i Voi.

Transportøkonomisk Institutt skal studere hvilken effekt stativene har på brukeratferden, heter det i meldingen.

Får ros av blindeforbundet

Det har vært et problem at flere blinde og svaksynte har blitt påkjørt av elektriske sparkesykler, og Norges Blindeforbund har krevd tiltak.

Interesseorganisasjonen for blinde og svaksynte stiller seg positive til pilotprosjektet til Voi.

– Nå oppfordrer vi alle brukerne i området til å benytte stativene. Dette er et godt tiltak, men vi trenger at politikerne gjør ytterligere grep for å sikre et tryggere bymiljø, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Mener norske politikere jobber for tregt

Voi påpeker i pressemeldingen at de jobber med flere initiativ, men oppfordrer politikere i storbyene til å investere mer i infrastruktur for mikromobilitet.

– Det foregår en revolusjon i måten vi transporterer oss selv i bymiljøer. Vi ser at politisk ledelse i andre europeiske byer, som for eksempel Paris og Marseille, tar grep på en helt annen måte enn norske politikere. I Norge er det for lite areal til parkering, for få sykkelveier og for mye plass dedikert til bilene, sier Moe Gjerde.