Har tapt én milliard på el-sparkesykler

Voi Technology AB, som er mest kjent for utleie av el-sparkesykler i 40 byer i elleve land, melder i dag at selskapet hadde den første måneden med overskudd på konsernbasis i juni.

Svenske Voi oppgir også at det hadde en tosifret EBITDA-margin, etter flere måneder med utfordringer som følge av coronaviruspandemien.

Salget i juni var på linje med salget i juni 2019, noe som indikerer at europeerne vender tilbake til denne reisemåten – som muliggjør sosial distansering under transport og gjør at en kan unngå større folkemengder, heter det i en pressemelding.

Hva juni ga i kroner og ører sies det ikke noe om, men selskapet oppgir at det tapte 85 millioner dollar, tilsvarende 770 millioner svenske kroner, i 2019. Til dagens kronekurs tilsvarer det knappe 750 millioner norske kroner.

Trengte mer penger

Frem til desember i fjor hadde selskapet totalt, siden oppstarten i 2018, ifølge crunchbase hentet til sammen 167,9 millioner dollar i friske penger, tilsvarende knappe 1,6 milliarder kroner.

Pengene renner imidlertid ut og nå melder selskapet at eksisterende og nye aksjonærer bidrar med ny, frisk kapital på opptil 30 millioner dollar, tilsvarende 280 millioner kroner.

Det vil ifølge CFO Mathias Hermansson verdsette selskapet til 270 millioner dollar, tilsvarende drøyt 2,5 milliarder kroner.

Pengene skal brukes til lansering i nye markeder i Europa, deriblant Storbritannia, og emisjonen kommer etter at selskapet så sent som i november i fjor hentet 85 millioner dollar, tilsvarende knappe 800 millioner kroner.

Overskudd neste år?

Hermansson uttaler til Reuters at underskuddet i 2020 vil bli vesentlig mindre enn i 2019 og at Voi er i rute for å oppnå lønnsomhet i regnskapsåret 2021.

Selv om underskuddet i år blir vesentlig mindre enn i 2019 har det samlede underskuddet trolig allerede passert én milliard kroner.