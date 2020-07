Elsparkesykler lever ikke lenger enn 29 dager – nå tar aktørene grep

BÆREKRAFT: Tre europeiske aktører i elsparkesykkelbransjen tar nå grep for å sørge for bærekraft i sektoren. Avbildet er Fredrik Hjelm, adm. direktør og gründer i VOI.

BÆREKRAFT: Tre europeiske aktører i elsparkesykkelbransjen tar nå grep for å sørge for bærekraft i sektoren. Avbildet er Fredrik Hjelm, adm. direktør og gründer i VOI. Foto: Steinar Daltveit/Voi

Du har kanskje sett det før: En hvit varebil kommer skrensende inn foran en haug med elsparkesykler som ligger hulter til bulter. Sjåføren roter i de kontrastfargede sparkesyklene for å finne ut hvilke som har dårlig batteri, plukker dem opp og slenger dem inn i bilen.

Slikt blir det ikke lang levetid av.

I Louiseville, USA, gikk sparkesykkelaktøren Bird ut med åpne data. Statistikken viste at en sparkesykkel i snitt lever i 28,8 dager, før den ikke kan brukes og må resirkuleres.

En ny tid

Dott, TIER og VOI, de ledende aktørene innen mikromobilitet i Europa, annonserer i dag at de forplikter seg til et høyere nivå av standarder for bærekraft.

I de ti elsparkesykkel-bud finnes blant annet: Å aldri vrake en sparkesykkel, alle lagerlokaler drives fullt av grønn energi innen utgangen av 2020, samt å ikke bruke frilansere som arbeidskraft.

Til sammen vil forpliktelsene dekke hele livssyklusen til de elektriske sparkesyklene. De tre adm. direktørene Henri Moissinac i Dott, Lawrence Leuschner i TIER og Fredrik Hjelm i VOI, er klare på at miljø er et viktig aspekt i deres drift.

– Bærekraft er kjernen i vår bransje, og verdien som tjenesten vår gir. Det er viktig at vi tar ansvar for vår egen praksis, og holder høyeste standard slik at forbrukere og byer kan ha full tiltro til sektoren og vår måte å operere på, sier de i en pressemelding.

Her er de ti bud selskapene vil operere etter:

Produksjon

Bruk av minst 20% resirkulerte materialer i alle nye elsparkesykler fra 2021.

Kun innkjøp av elsparkesykler med byttbare batterier fra 2020.

Drift

Ingen bruk av frilansere i noe marked og forpliktelse til gode lønnsvilkår og arbeidsbetingelser.

Ansvarlig vekst uten oversvømmelse av gater.

Drift av alle lagerlokaler på grønn energi innen utgangen av 2020.

Kun bruke nullutslippskjøretøy for lading og vedlikehold av flåten innen utgangen av 2021.

Ta skritt for å redusere risikoen for at elsparkesykler havner i sjøen og kombinere våre ressurser for å hente elsparkesykler fra sjøen i byer hvor vi er aktive.

End-of-life