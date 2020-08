Easy2You selger hjemlevering til Best Transport – Knut Flakk og Leif Arne Langøy kan cashe ut

SAMLER KREFTER: – Hjemleveringsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering, sier Espen Slyngstad, daglig leder i Easy2You.

– Hjemleveringsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering, så jeg er veldig fornøyd med at nåværende eiere og de nye eierne i Best Transport tar dette grepet. Det vil gjøre oss til en enda sterkere hjemleveringsaktør i urbane strøk, sier Espen Slyngstad (50).

Han er daglig leder i Easy2You og påtroppende sjef for Best Transport i Norge.

Det svenske transportselskapet Best Transport har inngått avtale om å kjøpe hjemleveringsvirksomheten til norske Easy2You.

Best Transport er allerede tilstede med tradisjonelle budtjenester i bedriftsmarkedet i Norge. Med dette oppkjøpet får svenskene et større fotavtrykk innenfor pakkelevering til forbrukere.

Samtidig innebærer det at Best Transport blir en sterkere konkurrent til Posten, PostNord, avisbudselskapenes HeltHjem, Porterbuddy, DHL og andre som tilbyr pakkelevering i Norge.

– Rydder opp i komplisert struktur

Easy2You ble etablert som selskap i 2018, men deler av virksomheten er mye eldre enn som så. Konsernet inneholder innmaten i Norpost, som siden 1991 hadde solgt distribusjon av uadressert reklame, og som i 2015 prøvde seg på levering av adresserte brev.

Norpost begjærte oppbud i 2017, og var i et års tid eiet av distribusjonsselskapet Kvikkas. Kvikkas begynte i 2016 med å levere lørdagsaviser på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

I 2018 ble Kvikkas og Norpost en del av Easy2You-konsernet, og i oktober går kontrakten med departementet ut.

Vi rydder opp i en komplisert struktur. Easy2You blir stående igjen som et selskap for teknologitjenester Espen Slyngstad, daglig leder i Easy2You

Når nå restene av Norpost selges til Best Transport, settes punktum for rundt to år med endringer og restrukturering.

Med på oppkjøpet følger omtrent 100 medarbeidere i Norge, kjøretøy og kundekontakter fordelt på åtte lokasjoner over hele Norge.

– Vi rydder opp i en komplisert struktur. Brevdistribusjonen som Norpost startet ble lagt ned i fjor. Avislevering slutter vi med i høst. Best Transport overtar hjemleveringsvirksomheten, og Easy2You blir stående igjen som et selskap for teknologitjenester med 14 ansatte, sier Slyngstad.

Kjente investorer på eiersiden

Easy2You har hovedkontor i Ålesund, og eies av rundt 20 finansfolk og investorer som er hjemmehørende fra Møre i nord til Nordfjord i sør.

På aksjonærlisten finner vi blant andre tidligere Røkke-kompanjong Leif-Arne Langøy. Største aksjonær er industribygger og Hexagon-gründer Knut Flakk.

Flakk er rangert som Norges 170. rikeste person, med en formue på 1,8 milliarder kroner.

Formelt er salget en såkalt carve-out. Det vil si at ingen aksjer skifter hender, men at visse eiendeler og rettigheter i noen av Easy2Yous datterselskaper gjør det.

Etter det Finansavisen erfarer har overdragelsen en verdi på rundt 70 millioner kroner.

Som del av avtalen mellom selskapene skal Best Transport også kjøpe teknologitjenester fra Easy2You-datterselskapet Easy2You Technology.

Teknologiplattformen skal sikre en smidig kundeopplevelse for sluttkundene. De skal kunne velge levering innenfor et én-timesvindu eller at sluttmottaker fritt kan velge leveringsdato og -tidspunkt når man bestiller.

– Tiden med husarrest mens sluttkunden venter i timevis på pakken sin hjemme er definitivt forbi, sier Slyngstad.

– God industriell logikk

For Best Transports del er ambisjonen å bli en ledende nordisk aktør innen raske leveranser og urban logistikk.

Best Transport-konsernet omsatte for over 700 millioner kroner i 2019.

Easy2You (konsern) (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter - 179,0 Driftsresultat - −1,5 Resultat før skatt - −5,5 Årsresultat - −5,1 Tallene for 2019 er ikke sendt inn til Brønnøysund, og daglig leder ønsker ikke å oppgi dem til Finansavisen. Eiere: Knut Flakk (27,7 %), Eric Johansson (14,5 %), Leif Arne Langøy (9,7 %), Novela (5,4 %), andre (42,7 %).

– Oppkjøpet vil sikre våre vekstambisjoner og gi kundene en utvidet nordisk distribusjonsløsning. Oppkjøpet har en god industriell logikk, og begge selskapene har en kundeorientert tilnærming i sin produktutvikling, uttaler Niklas Knight, konsernsjef i Best Transport, i en pressemelding.