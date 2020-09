Tide vant el-busskontrakt i Danmark

I løpet av et par måneder har transportselskapet Tide vunnet to kontrakter med el-busser i Danmark.

I sommer fikk selskapet kontrakten for busskjøring i Herning, og nå har det gjenvunnet anbudet for bykjøring i Esbjerg, Danmarks femte største by.

Kontrakten i Esbjerg har en varighet på 10,5 år, med et tillegg av to års opsjon. Oppstart blir 12. desember 2021 og anbudet skal driftes av 32 elektriske busser. I dag driftes anbudet med dieselbusser. Samlet har kontrakten en verdi på 1,1 milliarder kroner.

Anbudet i Herning har en varighet på 12 år og en verdi på om lag 440 millioner kroner, og består av totalt 14 elektriske busser.

– Vår målsetning er å vinne markedsandeler i Danmark, og det er ekstra gledelig når vi vinner anbud med elektriske busser, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide i en kommentar.