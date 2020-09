28. september noteres en ny elektrisk storspiller på New York-børsen

De to amerikanske selskapene Hyliion og Tortoise Acqusition Corp. stemmer ja til sammenslåing 28. september, som betyr at det straks noteres en ny elektrisk storspiller på New York Stock Exchange. Selskapene annonserte sammenslåingen i juni og Tortoise Acqusition Corp. benyttes som et skallselskap (Special Purpose Acquisition Company – SPAC). Det er kun dannet for å få til en effektiv sammenslåing med Hyliion.

Når sammenslåingen er et faktum vil selskapene gå under navnet Hyliion Holdings Corp. og handles på New York Stock Exchange med tickeren HYLN. Gjennom fusjonen mottar Hyliion 560 millioner dollar, som skal brukes for å øke kommersialiseringen av produktene.

Hyliion ble grunnlagt i 2015 og lager hybrid- og helelktriske drivlinjeløsninger for klasse 8 nyttekjøretøy. Transportselskapene Penske og Ryder er allerede kunder av hybrid-lastebilene. Selskapet skal også lage en helelektrisk lastebil, Hypertruck ERX, samt en utgave som lader batteriet ved bruk av naturgass. I juni kunngjorde Hyliion en forhåndsbestilling på 1.000 lastebilder fra logistikkselskapet Agility, som også tar en eierandel i selskapet.

Hyliion forutser en omsetning på 344 millioner dollar i 2022, 1.019 millioner dollar i 2023 og 2.091 millioner dollar i 2024. Inntektene før skatt vil stige fra 8 millioner dollar i 2022 til 602 millioner dollar innen 2024.

Et av Hyliions salgsargumenter er at det kan ettermontere teknologien på eksisterende flåter. Det er i motsetning til andre aktører, inkludert Nikola og Tesla, som planlegger å bygge og selge sin egen serie med lastebiler.

Aksjer i Tortoise Acquisition steg 37,38 prosent på dagen avtalen med Hyliion ble kunngjort 19. juni, og 30,27 prosent dagen etter. Totalt er aksjene opp 401 prosent siden kunngjøringen av avtalen. Skilpadde-selskapet ble offentlig i mars 2019.