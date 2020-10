Helelektrisk til Kolumbus

FOR MYKE TRAFIKANTER: En tidlig skisse av fergen med plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den skal kunne gå i en fart på 23 knop og påbegynnes på verftet neste vår.

FOR MYKE TRAFIKANTER: En tidlig skisse av fergen med plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den skal kunne gå i en fart på 23 knop og påbegynnes på verftet neste vår. Illustrasjon: Kolumbus

Nyheten om kontraktsundertegnelsen kom tirsdag, men det har vært arbeidet med prosjektet i lengre tid.

Ved årsskiftet 2017/2018 bevilget EU 110 millioner kroner til utvikling av el-hurtigbåter mellom Stavanger og Hommersåk via byøyene. Midlene gikk til Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech.

Dette var et av de største beløpene som er delt ut til et enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020.

– Lederposisjon

- Å elektrifisere hurtigbåter med fart mellom 20 og 30 knoper utfordrende. Kontrakten med Fjellstrand, og et godt samarbeid med andre teknologipartnere som Leirvik, Wärtsilä, Servogear og Hydro gjør at vi kjenner oss trygge på at vi skal få til dette, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus.

Etter planen skal båten ha plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den vil kunne gå i en fart på 23 knop.

– Vi er stolte over å skulle levere verdens første full-elektriske hurtigbåt med null utslipp bygget i aluminium, sier Fjellstrands salgssjef Edmund Tolo.

Fjellstrand-direktøren mener prosjektet er et nytt eksempel på at norsk industri har tatt en internasjonal lederposisjon i den teknologiske og grønne utviklingen i maritim bransje.