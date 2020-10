Storbritannia tester ut hydrogentog

HYDROGEN: HydroFLEX er et hydrogentog som er utviklet av University of Birmingham og Porterbrook. Foto: Porterbrook

University of Birmingham og det rullende aksjeselskapet Porterbrook, som er en del av privatiseringen av British Rail, har utviklet et hydrogentog som kombinerer hydrogen og oksygen for å generere elektrisitet.

Nylig gjennomførte toget en suksessfull reise mellom Long Marston og Evesham i den midtre delen av England, skriver Porterbrook på deres hjemmesider.

Toget var utstyrt med en rekke ulike installasjoner i vognene, inkludert en drivstofftank med hydrogen, drivstoffceller og litiumbatterier for energilagring. Håpet er at teknologien kan ettermonteres på normale tog og være i bruk allerede i 2023.

I en uttalelse fra de to partene onsdag går det også frem at de er i ferd med «å utvikle en hydrogen- og batteridrevet modul som kan monteres under toget» for å spare plass.

Porterbrook understreker at toget var en «demonstrasjonsenhet», men at det planlegger produksjon av HydroFLEX om kundegrunnlaget er godt nok. Utviklingen av toget har fått 750.000 pund i støtte av den Storbritannias transportdepartement, mens University of Birmingham og Porterbrook allerede har investert 1 million pund.