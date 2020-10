Skyss tapte 260 millioner på coronautbruddet

SKYSS: Skyss har ansvaret for kollektivtilbudet i Vestland. Her ved Bybanen i Bergen.

Tall NRK har fått innsikt i, viser at Skyss, som har ansvaret for kollektivtilbudet i Vestland, hadde budsjettert med billettinntekter på over 800 millioner kroner i Hordaland, men selskapet er blitt hardt rammet av coronautbruddet.

Nå viser regnskapet at inntektene ble 260 millioner kroner lavere.

Allerede i mars anslo Kollektivforeningen at norske kollektivselskaper tapte 760 millioner kroner i måneden på konsekvensene av coronautbruddet.

I juni skrev NRK at Skyss bare i mars og april tapte om lag 140 millioner kroner på bortfallet av inntekter, en sum som bare delvis ble erstattet gjennom regjeringens krisepakke.